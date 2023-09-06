Das表示，AI潛在市場將包括3000億美元的晶片與系統、1500億美元的生成式AI軟體，以及1500億美元的全方位企業軟體。這表示由AI驅動、與輝達所謂「加速運算」相關的市場機會，總計將達到6000億美元。
Das表示，這不只和晶片有關，而是與整個技術的堆疊（stack）有關，這些數字代表著「長期」的增長，但他沒有具體指出何時達到這些目標。
Das表示，在加速運算方面，該產業仍處於早期階段，「如果你想一下基於CPU的傳統運算系統，幾十年來改變的只是位置的不同，你在雲端或是你在手機上操作，但本質上是相同的運算方式。隨著越來越多公司的功能是在運算中完成，這表示這個世界需要越來越多運算能力、需要更多的數據中心、更多的能源、更多馬力（功率），但這不是長久之計」。
Das表示，輝達將受益於大勢所趨，也一直在為此做準備，即企業運作將走向數位化，並以過去難以想像的方式提高效率，「是時候開始走上更加永續的軌道了，我們說的是透過加速運算，在相同的佔用空間下，我們可以完成十倍、百倍的工作，這將是唯一的方法」。
投資人似乎也同意這一點。受惠於井噴式獲利以及在AI領域取得的領先地位，輝達今年來股價迭創新高，已經飆漲了232%，
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