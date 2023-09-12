在稍早的一般交易時段，甲骨文收漲0.31%，報126.71美元。今年以來，甲骨文股價已上漲約55%。

雲端服務需求在疫情期間暴增，但疲後隨著通膨升高、經濟轉弱，企業不得不重新考慮他們的數位化計畫，這給甲骨文帶來打擊。在亞馬遜AWS和微軟等大型競爭對手主導的雲端市場，甲骨文正努力想迎頭趕上。

甲骨文公布第一財季（截至8月31日）營收年增9%，為124.5億美元，略低於市場預期的124.7億美元。經調整後每股盈餘為1.19美元，優於分析師預估的1.15美元。

甲骨文預估第二財季營收成長5%～7%，不及分析師平均預估的成長8.2%。該公司預估調整後每股盈餘介於1.30～1.34美元，市場預期為1.33美元。

儘管如此，分析師表示，人工智慧（AI）應用程式日益普及可望帶動甲骨文的雲端基礎設施業務，因為其網路技術取得的進步更適合擔負起AI工作。

甲骨文董事長兼技術長艾利森（Larry Ellison）表示，截至今日，AI開發公司已經簽約採購了超過40億美元的甲骨文Gen2 Cloud量能，較第四季底成長一倍。他並表示，特斯拉執行長馬斯克的AI新創公司xAI已經簽約，將在甲骨文Gen2 Cloud系統中訓練AI模型。此外，巴菲特的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下所有九家公用事業公司都將採用甲骨文的Fusion Cloud應用程式取代他們現有的企業資源規畫系統。