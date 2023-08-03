明安3日公告今年第二季營收31.08億元，比第一季的49.84億元，季減37.64％，第二季每稅稅後盈餘1.13元，比第一季的1.87元，季減39.57％，累計今年上半年營收80.92億元，比去年同期的105.01億元，年減22.94％，上半年每股稅後盈餘3元，比去年同期的8.23元，年減63.55％。

明安總經理周益男3日表示，第二季營運表現不如第一季，主要是下游客戶持續調整庫存，不過，營運狀況符合預期。

周益男指出，為了刺激銷售，下游客戶也針對舊品或是沒有那麼新的產品，採取降價出售的動作，只是因為去年「真的買太多了」，今年庫存調整的過程中，有待觀察，需要一些時間去化。

他說，今年7月、8月開始，已經陸續接獲下游客戶的新品訂單，為了新品能夠符合市場的需求，會多方、反覆調整新品的創新與特色，因此，要大量出貨，大概要等到9月開始的旺季。

周益男指出，根據一項統計數據，美國今年前5月的高球桿頭銷售金額，仍比去年前5月成長2％，更比2019年的同期，大增51％，因此，高爾夫球產業中長期仍將看好，而且不會回到2019年疫情之前的狀態。