聯發國際第二季合併營收2億元，季增16.87％、年減9.75％，營業利益0.41億元，季增29.65％、但年減25.29％，均為近3年同期低點。不過，稅後淨利0.34億元，季增達64.4％、年減23.85％，創同期次高、歷史第四高，每股盈餘1.67元。

累計聯發國際上半年合併營收3.71億元、年減4.76％，營業利益0.73億元、年減10.26％，均為近3年同期低點。不過，稅後淨利0.54億元，雖年減15.99％、仍創同期次高，每股盈餘2.68元。董事會通過股利分派案，決議配息2元，盈餘配發率約74.63％。

觀察聯發國際本業「雙率」表現，第二季毛利率創59.92％新高，營益率20.66％則優於首季18.62％、但低於去年同期24.96％。上半年毛利率升至59.66％、創同期新高，營益率則略降至19.72％、仍創同期次高。

聯發國際表示，第二季及上半年營運較去年同期下滑，主要受美國市場通膨影響消費及缺工等大環境因素影響。不過，公司對「Sharetea歇腳亭」門市汰弱留強，並加大拓展美國及香港等高毛利消費市場門市，使第二季及上半年毛利率同步創高，獲利仍維持一定水準。

「Sharetea歇腳亭」截至上半年全球門市近400家，其中美國及香港分達155家、41家，其餘則遍布加拿大、澳洲、東南亞多國。由於美國缺工影響已簽約加盟門市的裝修及設備進駐進度，上半年累計的流動合約負債約6000萬元，預計在門市開出後逐步認列營收。

展望後市，聯發國際下半年將加大美國及香港門市拓展力道，持續深化「Sharetea歇腳亭」品牌力。隨著美國和香港市場逐步穩健展店，今年維持全年新展40家門市目標不變，預期營收和獲利表現有望逐季走揚。