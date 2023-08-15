受到上半年財報轉虧為盈激勵，今日盤中友訊股價一度攻上漲停板，漲停價來到21.15元，原本仍在下降趨勢的股價表現，今日股價帶量大漲之後，股價一口氣重新站回月線及季線二大關卡之上。

友訊今年上半年合併營收為84.07億元，較去年同期成長2.88％，今年上半年稅後純益為5.24億元更較去年同期虧損1.76億元強力回升，今年上半年每股稅後純益為0.88元，也大幅優於去年同期的每股虧損0.29元。