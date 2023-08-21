正隆2023年上半年合併營收205.57億元，年減9.85％、為近3年同期低。營業利益6.01億元、年減達54.65％，毛利率16.36％、營益率2.93％，均為近9年同期低。加上業外轉虧，使歸屬母公司稅後淨利3.26億元、年減達83.5％，每股盈餘0.29元，均為近9年同期低。

正隆7月自結合併營收32.56億元，月減9.13％、年減11.01％，為近3個月低。累計前7月合併營收238.14億元、年減10.01％，續處近3年同期低。展望後市，正隆表示中國大陸需求未見明顯好轉跡象，越南需求亦不理想，預期要到明年初才會有顯著好展。

不過，正隆總經理張清標表示，越南紙機稼動率近期已逐步推升逾80％，有助整體營運績效提升。貢獻正隆營收逾6成、為主要獲利來源的台灣需求已見逐步恢復，隨著中元、中秋、雙11及春節等接續報到，預期營運可逐月成長，對下半年集團整體營運好轉審慎樂觀。

投顧法人認為，受惠過年及中元節等傳統節慶影響，下半年台灣市場需求可望優於上半年，但中國大陸及越南因外銷仍疲，出貨預期將低於去年同期。預估第三季營收將「雙降」至97.75元，但原物料價格下滑可望使毛利率觸底回升，稅後可望轉虧為盈，每股盈餘約0.16元。

不過，投顧法人認為，國際漿價雖在6月見底後出現反彈，但主要是價格急跌後部分廠商減少產出所致，並非結構需求出現轉變。目前中國大陸製造業狀況仍低迷，美國產業仍持續庫存調整，可促使漿價恢復健康趨勢的因素仍不完備，對漿價後市仍保守看待。

鑒於工紙需求疲弱將影響漿價未來反彈上漲空間，投顧法人預期正隆今年營收將衰退約7.9％、稅後淨利驟減逾73％，分創近3年、近15年低點，每股盈餘約0.6元，維持「中立」評等、目標價29元，但看好正隆積極投入綠能減碳，將有助維持長期獲利能力。