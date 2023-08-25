凌巨自消費性電子面板廠成功轉型為利基型應用的重要合作廠商，攻入原廠車前市場，上半年稅後淨利1.2億元，每股盈餘0.27元。第1季持續去化庫存，營運為今年谷底，第2季產能利用率提升，獲利優於第1季，其中，中小尺寸工控及車載相關應用需求都不錯，凌巨現在手上同時有大型客戶、小型客戶及標案進行中，下半年產能利用率有望提升至70％以上。

預期今年利基型產品營收佔比約45~50％，車載面板比重約35~40％，消費型產品與其他應用則各約佔10％。

凌巨第2季毛利率8.52％，上半年毛利率7.41％，隨著稼動率提升，下半年毛利率持續改善，法人估計第4季有機會回到10％附近。此外，凌巨切入歐美充電樁顯示面板應用，自第2季起開始小量出貨，下半年出貨量持續增加。

公司也開發軟性TFT基板及半穿透半反射面板新產品，軟性基板以消費性為主，初期營收貢獻每年約2～3億元，半穿透半反射面板新產品陸續獲得客戶認同；而在車載市場切入毛利較高的異形加工切割，法人推估車載異形切割未來5年內可望成長到佔營收20-25％。