易華電2023年第二季營收4.44億元，季增27.07％、年減36.41％，自近5年半低點回升。營業虧損0.17億元，虧損幅度季減65.2％，回升至近1年最佳。配合業外收益倍增挹注，稅後淨利0.35億元，較首季轉盈、年減達50.58％，每股盈餘0.43元，雙創近1年高。

累計易華電上半年盈收7.94億元，年減40.19％、為近5年同期低。營業虧損0.68億元，較去年同期轉虧、為同期新低。

不過，在業外收益達0.86億元、創同期新高挹注下，稅後淨利0.18億元、年減達85.76％，每股盈餘0.22元，雖雙創近6年同期低，仍維持獲利。

易華電表示，受惠客戶急單增加，帶動第二季營收回升，產品組合變化使毛利率回升至4.26％、營益率提升至負4％，均為近1年最佳，但上半年毛利率0.05％、營益率負8.67％，本業轉虧、雙創同期新低。不過，在股利收入挹注下，帶動第二季轉盈、上半年維持獲利。

易華2023年7月自結營收1.56億元，月增2.87％、年增達26.24％，為去年6月以來近13月高點。累計前7月營收9.5億元，仍年減達34.53％，續處近5年同期低點，但衰退幅度較上半年40.19％持續收斂。

易華電表示，隨著驅動IC客戶庫存趨近正常水位、開始回補庫存，訂單逐漸回籠使公司單季營收於首季落底後緩步回升。展望後市，儘管經濟環境未明顯復甦，但第三季向來為傳統旺季，目前觀察客戶拉貨力道較上半年略升，預期應有機會帶動業績持續復甦。

此外，易華電董事會決議配息0.45元，將於9月7日除息交易，自9月10日起至14日停止股票過戶，並於10月4日發放現金股利。同時，易華電國內第一次有擔保轉換公司債將自8月21日至9月14日停止轉換。