寒舍2023年上半年合併營收23.02億元，年增達72.3％、創同期新高，營業利益2.27億元，較去年同期虧損2.82億元大幅轉盈、為僅次於2013年的同期次高。稅後淨利1.21億元，較去年同期虧損2.94億元大幅轉盈、創近6年同期高，每股盈餘1.32元則創近8年同期高。

寒舍指出，上半年營運除有寒居酒店挹注動能外，更受惠國外商務散客逐步回流，及國際會議、藝術展覽與國外藝人商演增加利多。旗下國際品牌飯店上半年單月平均房價及住房率穩定上揚，平均住房率恢復疫前9成，其中寒舍艾美平均房價9206元更超越疫前表現。

展望後市，寒舍持續看好國旅及國內消費市場需求，認為無論是中秋與年菜禮盒商機、秋冬的國旅溫泉旅遊旺季、ITF台北國際旅展業績挹注，或聖誕跨年的聚餐需求高峰，今年表現均可期待。

寒舍指出，觀光局統計2023年上半年來台旅客人數僅為2019年同期的45％，因此審慎樂觀期待下半年國際及兩岸航班全面恢復，可望使觀光旅遊業再攀高峰。集團已鎖定東亞國家持續規畫拜訪及爭取會議團體來台，並推出優惠散客專案布局歐美海外市場商機。

同時，寒舍看好疫後餐飲商機，邀請多位米其林星級主廚擔任顧問，協助研發新菜色並指導交流廚藝，目標藉此強化集團餐飲競爭力，在住房及餐飲多管齊下，衝刺下半年營運動能、並力拚獲利成長。

此外，寒舍持續推廣「寒舍生活App」，不定期提供促銷活動及會員專屬福利，成功吸引消費者加入會員，不到2年會員數已逾7萬人。寒舍表示，App除可作為數位行銷工具外，也能同步建立消費者資料庫並進行數據分析，以提升產品及服務品質、利於精準行銷規畫。

至於成本上漲壓力與缺工影響方面，寒舍表示，面對電費上漲壓力，集團透過積極節能減碳措施，以降低能源成本，並陸續參加各項招募活動來緩解人力缺工。集團會隨市場機制調整薪資幅度，並配合營運狀況機動調整人力，培訓提升員工技能，靈活發揮最大效能。