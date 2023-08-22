有感於疫情後經濟急待復甦，且餐飲、旅宿行業都面臨人力缺口的問題，為有效幫助南投日月潭地區的旅宿、餐飲業者招募人才，勞動力發展署中彰投分署運用「夢想載卡多」就業服務巡迴車，以結合里活動中心、圖書館等據點的方式，推出「套裝式移動徵才服務」，呼籲想求職者多利用。

「找工作看這裡！」中彰投分署指出，為推廣政府「疫後改善缺工擴大就業方案」，特別出動就業服務巡迴車，蒐錄了中彰投地區現有旅宿及餐飲業徵才職缺，並結合里辦公室的廣播資源，透過系統在人潮聚集的全聯賣場、統一超商等地點放送資訊，配合巡迴式駐點面對面服務的方式進行媒合。

中彰投分署指出，疫後國內旅遊市場復甦，為協助產業補實人力，特別推出此擴大就業方案，巡迴服務並結合里活動中心、圖書館等公共服務據點設置「就業友夠讚DM展示架」，目前設點超過100個，民眾可直接到展示架拿取DM或掃描Qrcode，取得各式職缺相關資訊。

分署強調，南投縣因幅員廣闊，縣內分為4大生活圈，且通勤時間長、弱勢族群多，導致許多職缺訊息傳遞不易，特別利用業服務巡迴車展開機動性徵才套裝服務，並從22日起將連續舉辦3場疫後缺工獎勵方案推廣活動，提供專人諮詢、「旅宿業」、「餐飲業」最新職缺及相關職訓課程。