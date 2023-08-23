經濟部23日指出，7月批發業營業額為9,777億元，年減5.7％；零售業7月零售業營業額為3,778億元，年增5.3％，創歷年同期新高；餐飲業7月營業額891億元，年增17.6％，創歷年同期新高。

7月批發業營業額為9,777億元，年減5.7％，主因全球終端需求續呈疲軟，企業持續調整庫存，通膨及升息壓力影響客戶採購力道，加以國際原物料價格走弱，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減5.4％、18.3％及13.1％；汽機車批發業受惠經銷商促銷活動推升新車拉貨動能，年增8.5％。綜計1至7月營業額為6兆5,907億元，年減11.4％。

7月零售業營業額為3,778億元，年增5.3％，主因疫後民眾外出消費動能回升、國境解封帶動觀光旅遊人次增加，致其他綜合商品零售業、百貨公司、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業分別年增38.4％、11.1％、7.3％及5.9％；汽機車零售業受惠新型車款熱銷，及適逢民俗月前交車旺季，推升營業額年增15.8％；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣持續疲弱，年減5.6％。

綜計1至7月營業額為2兆6,052億元，創歷年同期新高，年增8.4％。餐飲業7月營業額891億元，年增17.6％，其中餐館業及飲料店業分別年增17.0％及9.0％，主因暑假人潮增加，外食消費動能強勁，加上天氣炎熱帶動冷飲需求增加所致；外燴及團膳承包業受惠航班載客人次成長，帶動空廚餐點需求擴增，年增72.7％。綜計1至7月營業額為5,930億元，創歷年同期新高，年增24.9％。

展望8月份，批發業因全球經貿成長動能平疲，供應鏈持續調整庫存，下單量相對保守，恐抑低我國外貿動能，預估營業額續呈負成長；零售業雖因車市進入民俗月的銷售淡季，惟父親節、七夕情人節及中元節等節慶商機，將推升送禮、普渡祭祀相關商品採買量，預估營業額年增率將續呈增勢；餐飲業受惠暑假旅遊旺季，以及節慶帶動聚餐商機，預期營業額可望續呈正成長。