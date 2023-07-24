全國最大的職業工會、高雄市餐飲業職業工會旗下會員數超過2萬人，今年成立滿一甲子，展開慶祝活動。（柯宗緯翻攝）

高雄萬豪酒店受邀參展，3大主廚展示國際五星佳餚。（柯宗緯攝）

「賢食小館」主廚呂登賢則巧妙以蝦、蟹等食材，巧手製作成「蝦兵蟹將」作品，高超手藝，令人讚嘆。（柯宗緯攝）

享溫馨喜宴會館行政主廚蔡弘仁則展現了得刀工，將瓜類雕刻成一個個藝術品。（柯宗緯攝）

全國最大的職業工會、高雄市餐飲業職業工會旗下會員數超過2萬人，今年成立滿一甲子，近日特別舉辦美食展，各家廚師展現高超廚藝，從小吃到米其林美食，還有「蝦兵蟹將」創作品、藝術麵包。工會也許下目標，將朝3萬會員邁進，成為全國最頂尖的餐飲業標竿工會。

現任工會理事長陳秋良指出，該工會成立於1963年7月25日，當年先在少數幾位粵菜餐廳同業熱心鼓舞下成立高雄市食堂工會，並號召高雄市所有粵菜餐廳，將廚房每天賣剩菜、剩飯的錢都捐給工會，雖然經費捉襟見肘，但對勞工朋友而言是喜悅且充滿希望的。

陳秋良指出，高雄市餐飲業職業工會會員數逾2萬人，擁有400坪會館、700坪的餐飲訓練場地，近年也不畏疫情衝擊，今年成立烘焙班、中式麵點班、西餐乙級證照班；他期許未來會員人數能成長到2.5萬人，甚至是朝3萬人邁進。

高雄市餐飲業職業工會歡慶60周年，近日舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，設置50多個攤位。高雄萬豪酒店受邀參展，3大主廚展示國際五星佳餚，像是醬燒五色猴菇、永安金縷海龍虎、六龜玉煌無骨牛、黃燜花膠鮑魚皇、鮑汁新麥關東參等，令人垂涎。

「賢食小館」主廚呂登賢則巧妙以蝦、蟹等食材，巧手製作成「蝦兵蟹將」作品，高超手藝，令人讚嘆。享溫馨喜宴會館行政主廚蔡弘仁則展現了得刀工，將瓜類雕刻成一個個藝術品。工會附設職訓中心的蔡銘等3人則創作玫瑰花等多款造型藝術麵包。