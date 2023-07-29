有民眾於今日10時50分許在高雄市鼓山區柴山大道攝影紀錄生態時，在礁岩岸上發現1具遺體，隨即向海巡人員報案，警方經轉報後到場，初步了解，男性死者年約40至60歲，已明顯死亡多時，身上無衣著，檢視男子身體多處擦傷並無致命傷勢，已由鑑識人員到場採證，全案將報請檢察官相驗，以釐清身分和死因。

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