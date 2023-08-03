高雄市1日舉行各大院校新舊校長交接佈達典禮，而育英醫專由曾擔任台東原民處處長的吳鄭善明接任新校長職位，他在交接典禮上更大唱「我們都是一家人」，傳達出濃濃的族群交流意味。吳鄭善明也因為接任以漢人為主要學生群的育英醫專，因此深深盼望學生能夠傳承各自族群的文化，達到跨文化的交流。

育英醫專董事長侯明鋒表示，112學年度本校招生率達98.65％，育英位於三民區，長期在地深耕，為社會國家培育優質的醫護、長照領域人才，期許吳鄭善明校長，能「勇於應變」與「承擔責任」，以身作則至善利他，實踐宏觀的教育志業。

吳鄭善明表示，很高興能到育英為學生服務，因為本身是原住民籍，接任校長職位代表著原住民族們可以更上一層樓，接下來會更用心、更付出的讓學生成為對社會有貢獻的人，也希望在校的原民學生未來畢業可以返鄉服務。至於育英的考照率會努力加強提升，在品德教育、生命教育、多元語言的資源教育也都會同步加強，期許將把學校打造成跨文化的領域，能夠讓各領域的學生持續傳承自身文化。