新竹縣私立義民中學不當解雇至少10名教師，引起強烈反彈，即便教育部與新竹縣政府介入要求改善，但董事會態度依舊強硬。全國教師總工會(以下簡稱全教總)今(8)日偕同超過百位該校師生前往教育部陳情，不僅譴責義民中學董事長潘鵬仁罔顧師生權益，更批評校長陳衍財治校無方，要求教育部依《私立學校法》第54條規定，解除校長職務。

義民中學教師代表李老師控訴，學校不僅違法大量解聘教師，校務運作更完全未尊重專業與多數教師意見，不執行校務會議通過的提案，校長甚至片面取消晚輔，漠視學生權益，校園治理紊亂，烏煙瘴氣的校園氛圍，讓師生家長感到失望。

李老師呼籲教育部，不能只是要求學校限期改善，應以更為具體的行動制止學校董事會違法亂紀，以確保師生權益。

孩子就讀義民中學國中部的媽媽Vivian指出，孩子告知班上有好幾位老師接獲不續聘通知，「班上很多同學都哭了」，之後課程受到師資動盪延誤，班上氛圍開始變得焦慮不安。

Vivian說，孩子不能理解，老師沒有犯錯，為什麼不能留下來？家長憂心師資大量的臨時更迭，讓孩子學習品質打折，對於公權力未能伸張更感憤怒。

全教總理事長侯俊良表示，義民中學違法大量解聘教師，未經協議逕自刪減教師待遇，學校董事長任用私人，明顯違反法制，不法侵害師生權益，也已嚴重影響校務正常運作，8月1日國教署要求校方於3日內檢討改善，學校董事長與校長置若罔聞，甚至變本加厲不斷打壓教師，致使師生家長人心惶惶，違法濫權情節嚴重。

侯俊良說，全教總要求教育部依《私立學校法》第55條規定議處，並建議法人主管機關新竹縣政府依《私立學校法》第25條相關規定，聲請解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，以彰顯法治。

立法委員王婉諭強調，義民中學校方堅持違法行政的作為，顯已嚴重挑戰教育基本理念與精神。主管機關如果不能拿出更積極的態度與措施，不僅將嚴重損及師生權益，更會使得大家對於教育體制喪失信任。她再次呼籲，校方應儘速依法續聘並給薪，並針對規約內容召開協商。