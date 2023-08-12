北市教育基金每年都有剩餘款，用來支應學校緊急需求，但北市教育局發現，截至今年剩餘款僅7億，擔憂後續財源不穩，北市教育局副局長陳素慧說明，地方發展教育基金最大收入來源是市庫撥入，明年預計多編列44億，總額609億是歷年市庫撥入最多的，後續將送議會審查。

北市副市長林奕華11日於公私立中等學校校長會議上表示，她2014年卸任教育局長並交接時，教育基金餘額還有120幾億，截至今年卻剩不到10億，教育基金快見底了，今年擬多編列44億，再等送交議會。

陳素慧說明，地方教育發展基金有3種來源，第一是市庫撥入，第二是中央或其他機關補助，如國教署、教育部等，第三是自有財源，包括高中職學雜費、學校場地外租收入，中央補助及自有財源變動不大，唯一增加的是市庫撥入款項。

陳素慧也說，去年市庫撥入565億，今年擬多編列44億，明年度概算總共約609億，為歷年編列最高，後續送議會審查。她也指出，每年編列費用都有招標剩餘款，用來支應突發事件，諸如工程流標追加款、颱風災損補助等，去年剩餘12億，截至今年則剩7億，因為基金餘額少，會擔憂若學校碰上臨時狀況無法支援。

另外，因應新課綱開課需要，為協助高中提升教學人力，將分兩年度撥予北市普通型高中26校共43名教師員額，陳素慧表示，108課綱後，選修課程必須開出學校課程1.5倍，彈性課程、校本課程也增加，才爭取增補員額，預計第一年26所高中職會各增1名員額，第二年部分學校再多補1人。