宜蘭縣政府教育處回應，向中央爭取預算中，以充實學校圖書資源。（吳佩蓉攝）

近期宜蘭縣審計室提出年度總決算報告指出，「111年度全縣有近6成國中及2成5國小未依規定編列適足之圖書資訊經費」，縣府遭諷一再強調「窮不能窮教育」，如今卻出現經費不足的窘境；宜蘭縣教師職業工會呼籲縣府應重視此問題，並提出有效對策。教育處回應，向中央爭取預算中，以充實學校圖書資源。

教師工會說明，年初引用國家圖書館動態報表資料，披露縣內國中小110 年度每校平均圖書經費低於全國平均值，而引起各界關注；且依據《圖書館設立及營運標準》規定，國中小學校每年購置圖書資訊經費應不低於年度教學設備費的10％。

但審計室查核縣內100所國中小，111年教學設備費及購置圖書資訊經費預算編列情形，國中部分有16校未符規定，比率為 59.26％，且有3校連續兩年均未編列購置圖書經費者；另國小部分有18校未符規定，比率 24.66％，且有11校連續兩年均未編列購置圖書經費者。

教師工會說，審計單位還發現有 8校連續兩年未編列任何教學設備費，凸顯縣內存有經費不足的困境；但縣府卻一再強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」。請縣府持續寬列教育經費，維持各校正常運作、促使教育活動順利進行所需的基本資源；建議調整各校教學需求經費補助公式，針對學生需求特性進行經費及單位成本的重新計算。

縣府教育處回應，學校教學設備經費由各校依實際需求核實編列，或由中央、縣府透過專案型計畫補助，且針對未編列的學校將於籌備明年預算時督導各校核實編列。另今年全國教育局處長已向中央爭取明年起逾3億「固定預算」，協助各縣市公立國民中小學充實圖書資源，利於推動閱讀教育，建構優良的圖書環境。