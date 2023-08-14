張善政赴校長會議，盼攜手校長、老師們培養桃市傑出下一代。（呂筱蟬攝）

桃園市教育局14日舉辦112學年度第1學期校長會議，桃園市長張善政與會時說，市府率6都之先，推出代理教師全年聘期，也實施免費營養午餐及5歲幼兒助學金，讓教育面相桃園市評比獲得6都第一名。他也期勉全市近300所的高國中小幼兒園的校長們，在新的學期持續在崗位上，協助市府推展更多優質教育政策。

張善政參與活動，並逐一頒獎各項目績優學校與老師。他說，過去半年所有桃園市民可以體會到市府在教育這塊有不少政見一一推動落實，希望所有校長及老師可以體會到市府的用心，最重要目標希望培養出桃園傑出的下一代，包括科技常識、科技素養，還有國際觀、語言能力等，這些都需要校長們大力配合，參與校長會議也希望與大家進一步溝通，看市府是否還有需要更努力的地方，都會盡力做到。

他也說，今年夏天開始推動一些暑期夏令營，將科技、科普、藝文及道德修養融入，今年算是試辦，希望明年在課外增加新的素養教育能夠進一步落實，而現在已經在做的包含免費營養午餐或是5歲小朋友免學雜費上大班，希望可以做到更精緻化，讓民眾覺得政策不只是有做，而是可以做到盡善盡美。