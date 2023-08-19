桃園市長張善政上任後，積極推出新政獲得好評，為了更迅速找出地方問題並提升施政效率，張善正日前召集13個區長及代表對談，要求將「治理經驗共享」，朝積極預防準備，快速找出地方問題改善，回應市民需求，希望大家共同打好一場團體戰。

張善政在臉書PO文，現在的桃園市政府，就是一個打團體戰的部隊。每位夥伴都很重要，每項職位都很關鍵。為此在日前特別召集桃園13個區公所的區長或代表，與大家進行坦誠與深入的對談。因為對區長的期待很高，因此更要有超乎以往的默契。

特別召集桃園13個區公所的區長或代表，與大家進行坦誠與深入的對談。(張善政臉書)

張善政說，從6月起開始到各區訪視，與里長座談，獲得許多珍貴的建議。目前已要求區公所未來定期召開與里長的聯繫會報，民政局也需要相對應召開包含市府各局處的區政會議，讓各局處一起協助地方發展，改善問題。

另外，各區未來不會各自為政。治理經驗的共享將成為區政會議的重要環節；某區遭遇的問題，即使其他區尚未發生，但仍要以同樣慎重的態度做好準備。針對緊急事件的處置，同時請副市長與區公所建立群組，讓基層即時通報重要資訊，像是防災與登革熱防治等等。

張善政強調，城市治理的運作當中，區公所是市府的末梢神經，可以隨時感知市民的需求，反映最即時的民意，透過更明確的定位，讓區公所扮演更吃重的角色，是我們提升施政效率的關鍵，讓桃園更美好的願景得以實現。