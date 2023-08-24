北韓官媒報導，北韓今天凌晨第2次嘗試將間諜衛星送進太空軌道卻再度失敗，原因是火箭推進器在發射過程第3階段出現問題。北韓太空機構矢言要在10月再次嘗試。

綜合路透社與法新社報導，北韓5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，隨後失敗落入海中。

北韓今天黎明前的發射時間點，是在適合發射的8天窗口期的頭幾個小時進行。

南韓合同參謀本部表示，他們在今天凌晨3時50分左右（格林威治標準時間23日晚間6時50分）發現「北韓聲稱的運載火箭」的發射。南韓指北韓這次發射「飛越黃海上空的國際空域」。

日本則透過廣播系統發出緊急警告，告訴沖繩居民應在室內避難。警報發出20分鐘後，日本政府發布通知稱飛彈已通過上空飛向太平洋，同時也解除緊急警報。

日本內閣官房長官松野博一在電視記者會中表示，北韓反覆發射飛彈，對地區安全構成威脅。

南韓軍方譴責北韓此次發射，並指這是挑釁行為，違反了聯合國安理會禁止北韓使用彈道飛彈技術的決議。

一位不願透露姓名的美國官員證實，美國軍方已經知曉北韓這次衛星發射，但拒絕詳說細節。

北韓國家宇宙開發局（National Aerospace Development Administration，NADA）表示，將調查今天發射失敗的原因，並採取措施解決問題，但就火箭系統的整體可靠性而言，這「不是個大問題」。

北韓中央通信社（KCNA）報導：「國家宇宙開發局表示，在徹底調查原因並採取措施後，將於10月進行第3次偵察衛星發射。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120824