因為少子化，5年來統測考生減少3萬6709人，減幅達33.16％。《大學問》網站執行長魏佳卉今天表示，科技大學招生或統測考生人數急遽崩跌，將造成中階技術人才不足，進一步影響到我國產業發展。

少子化促使大學減少招生名額，一般大學與科技大學四年制日間部從108年至112年，合計減招1萬9810人，減少10.43％。不過，大學減少招生名額的速度比不上統測與學測考生減少人數，5年來，學測與統測的總考生人數，從108年24萬8977人，到112年剩下19萬2532人，減少5萬6445人，考生人數下降22.67％。

其中，科大減招與統測減少人數，遠遠超過一般大學與學測。統測考生從108年11萬0690人到112年僅為7萬3981人，減少3萬6709人，降幅達33.16％。學測考生從108年到112年減少1萬9736人，降幅14.27％。不管是科技大學招生或統測考生人數崩壞速度，都高於一般大學體系。

魏佳卉表示，技職人才培育不足，將造成台灣中階技術人才無法補足的危機。根據國發會統計數據分析，2030年台灣中階技術人才將有68.1萬的缺口，其中增加最多工作機會的資通訊製造業及醫療衛護人才，未來產業新增工作機會，長期多半仰賴技職體系培養的人才。

魏佳卉說，技職體系近年來，因學生減少速度過快，導致未來產業人力缺口難以彌補。以衛護人才為例，長期以來，台灣第一線的護理人才超過9成來自技職體系，當科大招生出現問題，連帶影響的就是衛護荒的出現。

魏佳卉指出，為了解決產業人才荒問題，政策鼓勵一般大學新設護理系所，甚至是學士後護理人才專業；但既有的科技大學護理系，超過半數招生不足，面臨學校經營和產業人才培育的危機。

魏佳卉建議教育部重新盤點科大與普大招生名額，以及大學入學管道招生配比，讓更多高中生也有機會選擇技職體系升學，未來能夠精準對接就業職場。