112學年度大學分發入學是考生進入大學的最後1個大型入學管道，少子化影響，各校都為招生苦惱的情況下，國立台東大學總招生名額使用率達99.88％，缺額僅剩1名。台東大學積極發展綠色國際大學，成果斐然，除了獲多項國際肯定及認證，並提供多項獎助學金，是許多學子的優先選擇。

台東大學指出，今年分發名額有鑑於現今學生對於職涯與工作取向的需求，故調整各學系名額，以符合學生志願與總體社會所需。教育部核定台東大學日間學士班招生名額為895名，台東大學總招生名額使用率達99.88％，缺額僅有1名，顯示台東大學仍是許多學子的優先選擇。

2022年由天下雜誌主辦的「天下USR大學公民」調查結果，台東大學榮獲公立一般中型大學組 （6000人以下）第1名殊榮；同年12月的世界綠色大學評比，台東大學在參加的全球1050所大學中榮獲第67名，展現發展綠色國際大學成效。

除了多項國際肯定及認證，台東大學也提供多項獎學金及清寒獎學金申請服務，112學年度開始，財團法人亞德客有美公益慈善基金會助學金第1年捐贈200萬元，提供學校40名大一新生申請，每名補助新台幣5萬元，逐年逐屆至畢業共4年擴增資助學生，讓經濟困難的新生能夠無後顧之憂順利完成學業。