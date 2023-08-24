行政院會今日拍板明年總預算案，歲出2.88兆創歷史新高，少子女化對策整體預算規模達1201億，增幅12％。主計長朱澤民說明，明年少子女化經費增加較多的在於托育、就學補助上，整體約增加80億；另外是擴大公共化幼兒園增加30億，以及幼兒園師生比增加17億。

明年少子女化對策編列1081億元，較去年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算4億元，合計1085億元，較去年度相同基礎增加142億元，約增15.1％。如連同非營業特種基金116億元，整體規模達1201億元，較去年度相同基礎增加128億元，約增12％。

朱澤民上午出席明年度中央政府總預算案記者會時指出，明年少子女化經費增加較多的在於托育、就學補助上，約增加80億，另外是擴大公共化幼兒園增加30億，以及幼兒園師生比增加17億。

政務委員林萬億補充，少子女化費用增加除了自然增加，比如說0到2歲需要增設公設民營的托育中心，過去2到3歲入園率較低，未來將致力擴大入園率，種種政策自然會增加相關費用。

至於新增項目，林萬億指出，0到2歲家長送托負擔比2到6歲高，比如說孩子送到公共托育中心，家長要負擔每月3500元到5000元不等，送到準公托或保母，大約有7000元到1萬元不等，政府想把這部分負擔再降低；另外是調降生師比，原來0到兩歲生師比是1比5，之後要降到1比4，2到6歲要從1比15，降為1比12。

林萬億指出，過去大家質疑寒暑假公共幼兒園沒有招生，但這段時間家長需要有人幫忙照顧孩子，明年這三項未來將增加一些經費和必要人力跟設施，至於額度過幾天會有完整規劃，核定後會跟大家報告。