檢調偵辦內政部營建署道路工程組長張之明涉貪案，查出張之明經手案件，包括審核蔡政府前瞻計畫中雲林縣等「推動提升道路品質計畫」補助案、審核預算總計高達409億4000萬元，張涉嫌包庇收賄有73案，共計補助金額34億多元，範圍遍及雲林、屏東、澎湖、南投、嘉義、彰化等6個縣。但檢調懷疑，營建署辦理雲林魚電共生、太陽能板設置等綠電案，亦有官員涉弊端，另案偵查中。

檢方查出，前瞻計畫中「推動提升道路品質計畫」等補助案，內政部第1期（106至107年度）編列82億元、第2期（108至109年度）編列127億4000萬元、110年度編列47億元、111年度編列53億元、112年編列100億元預算，依申請補助流程，地方政府申請補助，均會由營建署道路工程組進行審查，張之明經手審核預算權限額度為409億4000萬元。

張之明在前瞻計畫中，涉嫌不法的計畫補助案有73件，核定補助金額則為34億餘元，包括屏東縣（12件）、澎湖縣（4件）、雲林縣（43件）、南投縣（5件）、嘉義縣（8件）、彰化縣（1件）。

另張之明除在前瞻計畫「推動提升道路品質計畫」等計畫補助後續審查階段，收受廠商不正利益外，還在承辦營建署「市區道路BIM應用推廣案」、「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」採購案，與課長詹加欣，接受廠商招待飲宴。

檢方查出，張之明為營建署公共工程組組長兼辦道路工程組組長，負責督導道路組前瞻基礎建設計畫編列、修正及審查作業。前瞻計畫中之「推動提升道路品質計畫」均由營建署採競爭型補助方式，由地方政府針對中央所提附經費之政策或計畫，由有意願廠商經過一定程序而提出計畫書，經過公開評選過程，擇優進行差別性補助。

張之明利用擔任補助申請評審會議副召集人機會，在每次計畫案補助核定通過當天、正式發文通知前，透過白手套張騰龍將核定補助文稿轉知陳登來，將提案計畫申請補助內容或評選重點項目進度指導陳登來，以提高協助地方政府撰寫計畫書向營建署申請審核通過率。

陳登來在補助案核定後5至7日內，交付核定補助金額1至3％賄款給白手套張騰龍，張之明再前往張騰龍的力大公司朋分賄款半數，其餘款項則暫置力大公司，張之明在需款花用時再前往拿取，部分賄款存入張之明本人及親屬等帳戶私用，部分用以購買賓士車輛使用、投資養殖事業、支付婚外情對象等。

另張之明、詹家欣以約每2週1次之頻率，接受廠商江俊昇招待飲宴，張之明另接受廠商莊惟傑頻繁招待飲宴、歡唱、女性陪侍、飲店住宿、性服務等不正利益，甚至婚外情對象之育嬰費用、生活費、購車、車貸等費用，亦指示廠商支付。

張之明、詹加欣則在宴飲等場合指導廠商撰寫標案服務建議書、設計書、圖或工法改善、提案原則、補助要點等，協助廠商通過補助案審核。