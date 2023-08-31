農委會(現農業部)於今年3月起啟動專案進口雞蛋措施，資本額僅50萬的1人公司「超思」整整進口8814萬顆雞蛋，佔總進口量超過60％。媒體人趙少康質疑，超思資本額僅50萬，竟然可以從農委會拿到1.75億元補助，民進黨「吃相難看」。

趙少康今(31日)在臉書粉專表示，今年初的蛋荒讓蔡政府從上到下手足無措，民怨滔天，只好啟動專案進口，果然又出現人謀不臧，不只大發國難財，「超思有限公司」進口的雞蛋，品質還有問題，因為含動物用藥，8萬多公斤全數銷毀。

趙少康接著質疑，超思去年9月才成立、資本額僅50萬，竟然可以從農委會拿到1.75億元補助，還不公開進口雞蛋的數量，媒體訪查還發現，公司登記在一般民宅，不是商辦或工廠、倉庫，簡直跟疫情期間爆發的「小吃店進口快篩」鬧劇如出一轍。

趙少康更點出，民進黨執政，什麼莫名其妙的事都會發生，不只總統蔡英文論文封存、疫苗採購合約封存，連雞蛋都成了重要戰略物資，進口數量必須保密。疫情期間的口罩、疫苗到快篩試劑，再三被爆出弊端，毫無醫療背景的小吃店、文具行都可以跳過大廠拿到進口許可，只要找對關係就能大發利市。

趙少康怒批，民進黨吃相難看、雞犬升天的惡行惡狀一樁接一樁，這樣貪腐無能的政府擺在眼前，在野陣營卻還在上演「三隻小豬」之亂，除了被轉移追究弊案的焦點，更是被看笑話。因此，在野各方再不思整合，最後結果就是國家「無望」。