進口蛋風波意外引爆藍綠女性戰爭；國民黨台北市議員徐巧芯稱「超思公司」進口的「巴西雞蛋」恐致癌；民進黨立委高嘉瑜諷刺徐巧芯是壞蛋還是笨蛋？是「逐顆工程師」；目前與徐巧芯同選區競爭的民進黨立委參選人許淑華認為徐瞎扯淡，聲援高表示，呼籲徐不要繼續打口水戰、荒廢監督市。

許淑華今出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮前受訪指出，徐巧芯是不是造謠大家都很清楚，最重要的問題是氟甲磺氯黴素根本不會致癌，其實是抗生素的一種，用來消毒用的，不適合打在雞肉上面，2002年就已經禁止施打了。

她認為，身為民意代表必須負起查證義務，再揭露相關訊息，而不是半吊子、不瞭解情況亂扯一通，「是不是造謠，我相信民眾心理都有把尺」，如果農委部講得不清楚，應該負起很大的責任，但如果真的沒有的事情卻硬要亂塞，把這些話塞在專業人士的嘴巴上，不是很妥當。

她說，高嘉瑜今天只是揭露相關訊息，讓大家更了解，請問一下，怎麼樣每一顆蛋去檢驗啊？這個用想的也知道，很難去達成，呼籲徐巧芯不要繼續口水戰，應關心台北市文湖線故障問題。