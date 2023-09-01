農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，但去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款。農業部1日晚間在臉書發文嗆聲：「別再亂放話！將依法提告！」重申農業部沒有補助特定進口商。網友反酸，「對，為了捍衛名譽，支持公開所有數據&流程提告！」、「沒招了，下一步要不要乾脆封存三十年」、「#有政府 #會告人」。

農業部1日晚間在臉書發文，「＃不實訊息請勿一傳再傳 ＃農業部不排除提告」。並再次重申，農業部沒有補助特定進口商，專案進口雞蛋過程皆公開透明，不實謠言勿信勿傳。文末還嗆聲「別再亂放話！將依法提告！」但農業部的臉書文章及圖卡中，都未對相關質疑提出詳細解釋，僅引述中央畜產會的說法，稱超思具雞蛋進口實績、有進口巴西雞蛋能力，雞蛋專案進口是為了讓全民買得到平價蛋。

許多網友留言酸說，「對，為了捍衛名譽，支持公開所有數據&流程提告！」、「趕快提告」、「這是一定要告的，我們民眾要的是真相，一個人都那麼努力幫台灣進口了8800萬顆雞蛋，怎麼就不能領補助！」

還有網友直接歪樓問，「請問一下一人公司資本額只有50萬？這個能力跟產線還是冷鏈物流可以公開一下嗎？我想學習！畢竟8814萬顆蛋從巴西進口，一人公司可以做到，我真的很想當我創業上的參考跟學習的目標」。

相關新聞被貼到網路論壇PTT引發討論，網友嘲諷說，「沒招了，下一步要不要乾脆封存三十年」、「查無不法，謝謝指教，再說提告」、「這些人是領人民的薪水吧，威脅欸好兇」、「笑死，先喊告先贏」、「最好告幾個立委，讓人民知道政府不可質疑」、「坐等法院打臉可受公評之事」、「現在怎麼都變成不解釋用告的讓人民噤聲」、「拜託告我，想看你用哪個法條」、「送法院只是種手段而已，寒蟬效應才是目的」、「昔有國防布，今有農業布」、「#有政府 #會告人」。