農委會(現農業部)於今年3月起啟動專案進口雞蛋措施，資本額僅50萬的1人公司「超思」整整進口8814萬顆雞蛋，佔總進口量超過60％。民眾黨立委陳琬惠質疑，一人公司拿上億元進口雞蛋補助，公開透明沒有這麼困難，農業部長陳吉仲應該出來講清楚，不要只是躲在新聞稿後面迴避監督。

陳琬惠說，近日獲農發基金補助的進口雞蛋廠商中，驚傳有一間去年9月才成立、資本額僅50萬的超思公司，竟然拿走了上億元的補助。

陳琬惠指出，雖然農業部回應稱，並未補助特定進口商，而是由畜產會或該會委託合法貿易商進口；但隨即被專家打臉，超思進口的雞蛋是賣給農業部主管的官股公司畜產會，畜產會再用農業部補助進行補貼，農業部不僅是在玩文字遊戲，而是根本在唬弄人民。

陳琬惠強調，更重要的是，只要公開透明，此事早就可以弭平爭議，但農業部始終遮遮掩掩，讓人難以理解。

陳琬惠說，請問農業部，畜產會專案進口的廠商是如何遴選的？超思脫穎而出的理由是什麼？畜產會用多少錢向超思買蛋，又是用多少錢賣給國內蛋商？今年3月專案進口雞蛋，補貼金額已達5.7億，專案預計執行至明年6月底，金額有沒有上限？檢討機制是什麼？陳吉仲應該出來講清楚，不要只是躲在新聞稿後面迴避監督。