針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲今(6日)開記者會說明稱，早在2月24日就公告「為滿足國內雞蛋需求公布雞蛋專案進口方案」給所有業者，一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。國民黨立委王鴻薇直批滅火不成，反而更顯內部黑箱作業。她質疑2月24日的公文只是內部規畫階段，配套都還沒談好，外界如何得知？為何不讓農委會自己公司台農發來買？公然說謊增加更多疑點，不知道誰給他勇氣喊告人？

「陳吉仲記者會說謊！陳吉仲公文打臉陳吉仲！」王鴻薇今(6日)發文指出，農業部（當時農委會）的內部公文早就打臉陳吉仲，2月24日行文給衛福部食藥署，內文寫得很清楚2月24日才只是「規劃」專案自菲律賓、巴西、波蘭辦理進口雞蛋與其加工品，且還要求輸出國承諾「輸台蛋品符合我國衛生食品安全規範」。根本連輸出國家相關配套都還沒談好，而且這些文件都是內部政府單位聯絡公文，外界要如何得知這些配套？

王鴻薇質疑，陳吉仲記者會上說，畜產會吸收含報關、管銷費用等管銷成本，服務手續費，如果政府都相關支出這個程度，為什麼不直接由政府進行採購？為什麼還要透過資本額50萬的超思？陳吉仲說什麼政府不能出面貿易，請問一下台農發不是你農業部的公司嗎？到底在說什麼鬼？

「我請問陳吉仲，如果當時相關方案根本都還沒處理，政府內部也還在溝通聯絡，你哪來的公開透明可言？」王鴻薇直批，陳吉仲要不要把3月10日、3月14日公開會議紀錄拿出來，2月24日公開的方案是什麼？洽詢廠商條件是什麼？為什麼不要農委會自己公司台農發出來買？為什麼就是要超思？整場記者會不但沒有解決問題，反而增加更多疑點、還公然說謊！「陳吉仲居然還要告人？不知道誰給他的勇氣？」

粉專「不演了新聞台」則對陳吉仲的記者會直酸：奉勸各位別再造謠超思是「一人公司」了，起碼就有千元董座秦語喬，與發言人陳吉仲兩人。