近期農業部給予專案進口蛋業者的價差補貼引起爭議，尤其經費來自「農業發展基金」。農業部今(31)日澄清，農發基金運用辦法包含產銷調節支出，因此使用農發基金支應價差吸收一切合法，全民則為最大得利者。

農業部指出，今年農曆年後因應氣候與疫病影響，全球高病原性禽流感疫情擴散，加上俄烏戰爭造成國際飼料價格大漲，國內雞蛋生產不足下造成消費者買不到蛋，國內蛋價上漲，且衍生黑市價格高漲，，政府因此實施專案進口政策，開放12個國家專案進口雞蛋，以充分供應國人的雞蛋消費需求。

農業部表示，專案進口雞蛋是透過中央畜產會或其委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者，進口雞蛋價格差額、關稅等費用則由政府吸收，並未有補助貿易代理商等情事。

此外，進口雞蛋調度給洗選業者洗選包裝分級後，供應超市、超商、量販店等通路以牌價販售，提供消費者平價蛋選購，確保各消費通路雞蛋供應無虞，進口雞蛋價差不是補助給特定進口商，而是吸收進口蛋到岸價格差額、關稅等差價，全民為最大得利者。

針對政府吸收價差的經費來源，農業部表示，經費編列是根據「農業發展基金收支保管及運用辦法」第5條第1項第4款，用途包含「辦理農業產銷調節所需之支出」。今年因為國內雞蛋生產不足，面臨產銷調節問題，因此站在糧食安全的角度，需要進口雞蛋才能滿足國內民眾需求；站在農業發展立場，進口雞蛋可以緩解國內雞蛋需求，藉以以健全產業發展，因此用農發基金來支應進口雞蛋的價差吸收一切合法。