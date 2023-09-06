針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日上午召開記者會，除了公布畜產會和貿易商「超思」所有合約資料外，也直言「今天就會對徐巧芯提告」。對此，徐巧芯馬上回擊，「要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」並表示超思就是高端2.0，明天就會告發陳吉仲涉嫌圖利、畜產會涉嫌違反銀行法。

徐巧芯表示，陳吉仲為了護航超思，聲稱要告她，「來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」徐巧芯直言，陳吉仲自己承認了當時的農委會在超思採購上支出了3億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」。

徐巧芯直言，若是真的上了法庭也正合她的意，並且會向農業部要求提出更多資料。徐巧芯指出，包含每一批超思的蛋到貨時間點、畜產會付款時間點、每一批超思的蛋價，都會要求超思負責人出面說明，且她只佔股權比例0.2％（1000元），「所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，我要請真正的藏鏡人出來說明。」

徐巧芯直言，7日上午會到台北地檢署，告發畜產會涉嫌違反銀行法，並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利，並直指「超思就是高端2.0」。