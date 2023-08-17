「112年度全國社區大學發展會議」今、明兩天在新北市舉辦，教育部長潘文忠表示，自第一所社區大學於民國1998年成立迄今已達25年，社區大學的使命已從知識解放場域走向提升公民素養及公共事務參與能力與發展地方文化、地方知識學的終身學習機構。

今年全國社區大學發展會議邀請各地方政府、社區大學、專家學者及全國性社區大學民間團體，共同聚焦討論「學習場域公共化與社區大學的發展」、「地方知識學的推動與落實」、「社區大學與高等教育USR合作」、「代間學習的發展與支持」、「社區大學與國家語言文化傳承及發展」，並就在地議題及特色分享社區大學推動經驗及成果。

教育部長潘文忠也親自到場頒獎表揚112年度辦理社區大學業務績優地方政府與績優社區大學，計有19個縣市（特優3個、優等11個、甲等5個）及83所社區大學（特優10所、優等35所、甲等40所）獲獎。

潘文忠表示，全國88所社區大學每年開設課程或活動高達2萬多門，參與學員超過40萬人次，展現地方政府對社區大學業務的重視與支持，更顯示各社區大學經營用心、發展能量充沛。

潘文忠說，即使過去2年受到新冠肺炎疫情的影響，社區大學也曾面臨實體課程停課、學員學習受阻及經營困難的窘境，但在中央與各地方政府提供維運經費的支持，以及社區大學夥伴們的努力下，推展數位學習機制，共同延續社區大學的經營，成功挺過疫情的嚴峻考驗。

此外，本次會議也特別安排在地參訪─新北市樹林社區大學與新北市新莊社區大學，透過瞭解山佳地區的歷史演變與文化和景觀，以及新莊地區的老街歷史和中港大排的發展等在地學習，使與會人員更加認識「社區大學發展條例」第3條公共性、地方性及永續性的立法精神。