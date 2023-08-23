中國國家主席習近平正在南非約翰尼斯堡參加金磚國家領導人第15次會晤，23日發表題為「團結協作謀發展，勇於擔當促和平」的講話。他表示，金磚國家要推動國際金融貨幣體系改革，提升開發中國家的代表性和發言權，並讓更多國家加入到金磚大家庭，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

央視新聞報導，習近平首先指出，當前，世界進入新的動盪變革期，正在經歷大調整、大分化、大重組，不確定、不穩定、難預料因素增多。金磚國家是塑造國際格局的重要力量。我們自主選擇發展道路，共同捍衛發展權利，共同走向現代化，代表著人類社會前進方向，必將深刻影響世界發展進程。

習近平續指，金磚國家一直是獨立自主外交政策的宣導者、踐行者，在重大國際問題上堅持從事情本身的是非曲直出發，說公道話、辦公道事，不拿原則做交易，不屈從外部壓力，不做別國的附庸。金磚國家有廣泛共識和共同目標，無論國際形勢如何變幻，合作初衷、共同願望不會變。

習近平指，我們要深化經貿、財金合作，助力經濟發展。金磚國家要做發展振興道路上的同行者，反對「脫鉤斷鏈」、經濟脅迫。要聚焦務實合作，特別是數位經濟、綠色發展、供應鏈等領域，促進經貿和財金領域往來與交流。

習近平說，我們要拓展政治安全合作，維護和平安寧。當前，冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻。各國人民都期盼良好的安全環境。國際安全不可分割，犧牲別國利益、謀求自身絕對安全，最終會傷及自身。

他指出，「烏克蘭危機」走到今天這一步有錯綜複雜的成因，當務之急是勸和促談，推動緩和止戰、實現和平，決不能「拱火澆油」、讓局勢惡化下去。

習近平強調，我們要堅持公平正義，完善全球治理。金磚國家要踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對搞「小圈子」、「小集團」。要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升開發中國家的代表性和發言權。

習近平表示，我高興地看到，開發中國家參與金磚合作的熱情高漲，很多開發中國家申請加入金磚合作機制。我們要秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，讓更多國家加入到金磚大家庭，集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。