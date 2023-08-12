教育部首次辦理「2023全國幼教論壇徵稿」活動，並委託新北市教育局今於新北高中辦理「2023全國幼教論壇」北區場地發表與頒獎活動，新北市教育局長張明文出席時表示，學前教育是奠定兒童認知功能、社會情緒及未來學習的重要基礎，教師能在其教學經驗上，專家學者進行課程深度對話，是很有意義的教學相長。

「2023全國幼教論壇」分別於新北市及嘉義縣2處辦理，活動不僅邀請學者專家及多間教保服務機構分享討論幼教課程議題，並頒獎給方案入選者。新北市共有江翠國中附設幼兒園等5園方案獲選，其中4園將在本次北區論壇中進行方案分享與歷程反思，期待與跨縣市不同型態教保服務機構交流討論，激盪萌發幼教課程豐富多元與特色創新的新火花。

江翠國中附設幼兒園老師彭信禎以「『艾』閱．教．想．樂」為主題，繪本的豐富內容延伸學習區活動，讓孩子從反覆閱讀中發展記憶力及想像力，學習獨自或與他人合作一起說故事，培養孩子表達力及創造力。幼生士鈞媽媽說，孩子回家經常分享精采故事，也越來越懂事有禮貌，更慢慢學會歸納及解決問題的能力，現在共讀已成家人最重視的親子時間。

崇德國小附設幼兒園老師黃馨誼等4人以幼兒的主體性作為課程核心理念，在實施「雙人玩飛盤」歷程中，不斷檢視「以幼兒為主體，教學有意圖」的課程實踐，希望孩子從討論中主動發現問題，再從解決問題中萌發學習的主動性，比如玩飛盤的大肌肉活動，孩子從學習模仿、覺察控制與協調中，搭建出幼兒挑戰自己，享受成功自信的成就舞台。

雙峰國小附設幼兒園主任張碧雯等3人為提升幼兒表達能力，以孩子喜歡唱歌的特性，透過改編兒歌的課程設計，讓幼兒習慣上台，再以師生共創模式，將故事融入歌曲，不僅提升孩子語言表達能力，也培養幼兒觀察情境、自信專注及合作的能力。本次「櫻桃豬探險趣」方案，即是在孩子自編及自製道具中完成，也是今年附幼畢業典禮最吸睛的演出。