基隆市長謝國樑表示，除舉辦活動外，市府也將會有實質的壽司產業補助計畫。（張志康攝）

基隆市長謝國樑與參與壽司季活動的店家們熱情合影。（張志康攝）

為推廣基隆漁獲及壽司美食文化，基隆市政府17日舉辦「基隆壽司季」活動，邀集31家基隆在地知名壽司及壽司連鎖店響應，希望能夠讓更多民眾能夠來基隆「嗑好料、吃壽司」。基隆市長謝國樑表示，他也邀請台北市長蔣萬安以及AIT處長孫曉雅一起共襄盛舉。

謝國樑說，大家都知道基隆是北台灣很重要的海鮮交易及餐飲相關集散城市，過去民眾只知道基隆有生魚片、海鮮餐廳等，經過時代的變遷，他認為可以為基隆創造新的美食推廣主題，創造新的藍海。

謝國樑指出，壽司在全世界的辨識度都很高，基隆也有很多職人每天會製作精緻的壽司，他就想著將這個事實，推廣出去，讓更多民眾知道基隆有諸多精致、優秀的壽司餐廳可以享用。市府除了這次的活動外，未來也會有實質的產業補助計畫，讓更多的職人能夠在基隆發揮特色，吸引國內外的民眾來基隆消費。

謝國樑也說，他日前也曾打電話給台北市長蔣萬安，邀請他來基隆吃壽司。謝國樑笑著說，他先前是台北市牛肉麵節活動的常客，也希望有機會邀請蔣萬安來基隆參加活動。蔣萬安也允諾會看時間，若有時間會來參與。謝國樑也透露，他也與AIT處長孫曉雅聯絡，邀請她參與。

基隆市政府也於17日晚間6時到9月10日止，辦理到店消費票選活動，包括6個種類、18個獎項，每個獎項得票數前三高的店家，可以獲得獎牌乙面及獎金6千元，還可以參加9月到10月一系列的活動。

另外，民眾到基隆壽司季票選店家（不含連鎖壽司）消費，用手機掃店家專屬的QRCODE，即可為店家投票，各店前100名投票民眾還可獲得價值50元的壽司一份或折抵消費50元，還有機會抽中多項大獎。