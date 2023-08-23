基隆市副市長邱佩琳（中排左一）與大小朋友一同觀賞「海港山城的山珍海味」動畫。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市副市長邱佩琳表示，觀影後內心充滿感動，並強調基隆是有愛的城市，在動畫中看到人與土地的連結，也同時凝聚了祖孫傳承的情感和滿滿的成就感。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本動畫是透過祖孫合作以定格動畫的形式製作、配音，來分享基隆古早味的美食，相當有創意，也達到世代傳承的目標。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

中山優質樂齡學習中心學員們分享本次活動成果的明信片。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市教育處長期推動樂齡教育，於23日由中山優質樂齡學習中心在中山國小的「山中好蒔光」創意空間辦理「長幼共學—海港山城的山珍海味小映畫」首映會，會中播映了長幼共學的活動歷程與動畫影片、並展示成果明信片，現場洋溢著溫馨情懷，同時也達到傳承基隆文化記憶的成果。

基市府表示，本次海港山城的山珍海味小映畫首映會，是由中山國小校長，同時也是中山優質樂齡學習中心執行長劉汶琪，帶領中心學員們一同創作的長幼共學特色課程之一，也是本市各樂齡中心共享的分享會。

活動主軸聚焦因時光流逝，在地的古老故事即將消失，並藉由祖孫共學動畫，以基隆海港山城為靈感，串聯著長幼祖孫共學的過去與現在，一起重拾「古早味」，並用科技動畫紀錄祖孫共學記憶，共創祖孫長幼歷程的紀錄，也是一種長幼世代智慧的傳承，並喚起親情的甜蜜。

基市府副市長邱佩琳看完首映會表示，觀影後內心充滿感動，阿嬤阿公們，因為本次的活動，可用不同的視窗和孫子女互動。在動畫中，祖孫們一同探索基隆歷史、文化、美食，體會海港繁榮與山城風情，透過互動學習、傳承價值觀，凝聚情感，也豐富祖孫情誼。邱強調，基隆市是一個友善有愛的城市，動畫中看到人與土地的連結，也同時凝聚了祖孫傳承的情感和滿滿的成就感。

現場一位學員分享，自己從小是由阿嬤帶大的，但在活動前阿嬤過世了，藉著參與本次活動，讓他感覺還是有阿嬤在他身邊的溫馨。而學員阿嬤阿公阿孫們參加首映會都很開心，因為第一次參加這樣的共學活動，每位學員看到影片及拿到自己親自做的明信片都很興奮，未來要分享本次共創活動成果給親朋好友。

教育處處長劉美蘭表示，教育部固定於每年8月的第4個星期日慶祝祖父母節，本次中山優質樂齡學習中心在祖父母節期間辦理「長幼共學—海港山城的山珍海味小映畫」是非常有意義的活動，透過祖父母連結傳統與現代，並鼓勵祖孫互動相互表達情感與感謝，更藉長幼共學以增進家庭世代的互動。