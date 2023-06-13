暌違35年後，全國中小學科學展覽會再度回到基隆。基隆市教育處13日宣布，第63屆全國中小學科展將於今年7月下旬在國立臺灣海洋大學舉行。基隆市副市長邱佩琳表示，基隆市今年承辦63屆全國科展，歡迎全國對科學有興趣的大小朋友們，都能來參與後疫情下第一場的大型科學盛宴。

因為國內疫情趨緩，今年中小學科展恢復實體舉辦，今年將於7月24日至7月30日在國立臺灣海洋大學展開為期7天的競賽活動。基隆市政府13日由副市長邱佩琳代表與國立臺灣科學教育館館長劉火欽共同舉行活動啟動儀式。

邱佩琳表示，基隆市這次集合21所承辦學校師生的能量全力投入，以「海洋永續與科技創新」為願景，將主題訂為「科展齊基 新星聚隆」。除海大提供場地進行競賽及展覽外，基隆市與科教館也邀請了產官學單位共襄盛舉，辦理科學博覽會的活動，包括4大主題館：陽明海洋文化藝術館、點點塑環保科技、微軟、以撒科技、科教巡迴車：3D行動電影院、科教巡迴車、科學餐車「COOK酷科學」等。

基隆市政府表示，這次也與國立海洋科技博物館合作規畫精采的「科展之夜」晚會及「科學之旅」參訪活動，讓參與盛會的師生一同欣賞特色藝文表演外，也能探索主題館、潮境智能海洋館及基隆在地人文特色等行程。

另外，也特別設計「與大師有約」講座，邀請2022年台灣傑出女科學家獎得主李秀敏博士擔任講師，鼓勵參賽學生與大師進行深入的交流與對談；透過各式多元豐富的活動，讓各地的科學好手在彼此競賽觀摩之餘，以此帶動城市行銷及宣傳，也能所有蒞臨基隆的大小朋友感受到本市在地的海洋特色。

邱佩琳副市長表示，全國中小學科展歷經全臺各縣市接力承辦，讓科學教育的傳統與價值得以傳承，本市今年相關榮幸承辦63屆全國科展，讓全國各縣市優秀的科學教育學生們，能有展現成果與實踐理想的重要舞台，歡迎全國對科學有興趣的大小朋友們，都能來參與後疫情下第一場的大型科學盛宴。