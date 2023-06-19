大陸國務院台辦主任宋濤18日在廈門會見參加第十五屆海峽論壇活動的台灣各界代表，肯定以實際行動表達對兩岸交流合作、兩岸關係和平發展的積極支持。他表示，本屆海峽論壇是近3年來最大規模的兩岸交流活動，數千名台灣同胞積極支持、踴躍參與，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。

他說，兩岸同胞走近走親的願望是任何力量都阻擋不了的。要實現兩岸關係和平發展、融合發展，就要破除兩岸交流合作的阻礙。要維護台海和平安寧，就要堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉。希望兩岸同胞共同努力，讓兩岸關係重新回到和平發展的正確軌道。

宋濤表示，海峽論壇是兩岸民間交流合作的盛會，為彙聚民間力量、推動兩岸關係發展發揮了重要作用。大陸國家總書記習近平也向本屆論壇發來賀信。

宋濤表示，全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決臺灣問題的總體方略，積極恢復擴大兩岸交流，持續深化兩岸融合發展。歡迎更多台灣同胞加入到大陸現代化進程中來，分享發展機遇，共創中華民族綿長福祉。

據大陸國台辦公告指出，參加會見的台灣各界代表表示，時隔3年，兩岸同胞再度線下相聚海峽論壇，格外高興。兩岸一家親，兩岸同胞間的交流不可斷、不能斷、沒法斷。堅持一個中國原則、反對台獨，維護兩岸關係和平發展是所有中華兒女共同的責任與義務。要發揮中華民族的智慧，共促兩岸關係和平穩定發展，共創兩岸同胞美好生活，共謀中華民族偉大復興。