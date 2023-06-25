男星炎亞綸近期遭抖音網紅耀樂指控，稱其在交往期間被強迫發生性關係以及偷拍私密影片，並召開記者會解釋事情的來龍去脈。對此，炎亞綸也現身記者會現場，且對耀樂致歉，但否認偷拍，而相關消息也在社群上引發熱議，更傳至陸網，在微博上引發多則相關話題討論。

炎亞綸的相關風波持續延燒，在微博上也產生多則話題討論，而除了該事件本身外，過往由炎亞綸、汪東城、吳尊、辰亦儒等人組成的男子團體「飛輪海」，也被網友們挖出來討論。其中，由於炎亞綸因相關風波「人設翻車」，連有他參演的陸劇也紛紛下架，除了讓人好奇他之後星路是否能延續，也引發網友討論還有哪位藝人能夠讓粉絲「追星」。

對此，近期微博上有網友以「汪東城 人品」的話題，點名「飛輪海」的成員之一汪東城，不少網友們紛紛挖出汪東城過往的暖舉，包括捐錢給汶川、新冠疫情時期也有捐錢，此外還有協尋失蹤人口、幫助罹患罕見疾病的患者等善行。另外，也有位曾與汪東城團隊共事的網友出面發聲，讚賞他對於工作的態度，紛紛寫下：「看到有人討論汪東城的人品，他真的很好」、「人品真的很好」、「他值得上更多節目，快邀請他參加吧。」

事實上，自從炎亞綸相關風波傳出後，不少網友紛紛挖出「飛輪海」成員們過往的種種故事。其中，由於團內另外3名成員家境都不錯，吳尊出身富豪家庭，辰亦儒是富二代，炎亞綸的父親來自醫師家庭，家境小康，唯獨汪東城家境清貧，更有不少欠債，因此讓粉絲心疼之餘，也為他近年來的暖心舉動感到佩服。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。