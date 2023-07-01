南投縣議員簡千翔和朝日長照機構舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，三百多名幼童在艷陽下一起戲水。（簡千翔提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣議員簡千翔和朝日長照機構舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，三百多名幼童在艷陽下一起戲水。（簡千翔提供／馮惠宜南投傳真）

放暑假第一天，南投縣議員簡千翔和「朝日長照機構」舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，三百多名幼童換上泳裝，爬上氣墊城堡，在艷陽下一起衝浪，也有親子水槍射擊，這場瘋狂的濕背秀，開啟了今年的歡樂暑假。

今（1日）上午九點不到，樂聲響起，中興新村愛心幼兒園門口，就聚集不少幼童身著泳裝，排隊等候進場。門口的胖卡，也提供蛋糕、湯包和冰淇淋等美食。

而躲在鐘塔的大魔頭，十點的鐘聲響起，就開始以水槍攻擊幼童。現場的小朋友也組成特攻隊，從不同角度仰攻大魔頭。倒數計時開始，「十、九、八、七......發射」，現場水花四射、到處是笑聲和尖叫聲。有人爬到氣墊城堡的最高點，居高臨下投擲水球，「小菁、你來從這裡偷襲」，在旁的大人也沒閒著。

氣墊城堡水上樂園，提供涼快的滑水道，讓幼童爬上高處，暢快地滑進水池裡。幼童陸續滑下，現場水花四射。也有大小泳池，讓乖巧的孩童，靜靜地在池中玩耍。不少人喜歡排隊，朝自己選定的目標射水槍，老師也會回潑一桶冷水。只要幼童玩累了，工作人員就遞上大毛巾，帶他們吃點心休息。

簡千翔說，暑假的同義字就是「戲水」。為了這場海盜趴，工作人員事前即備妥大批水槍，並試驗氣墊和泳池充氣，大家一起集氣，祈求好天氣，果然天公作美，讓大家可以盡情地戲水。