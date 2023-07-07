台南市七股海鮮節已成暑假熱門美食之旅，招牌的「7寶宴」每次開賣即秒殺，今年擴大開設120桌，12日開賣預訂，29日登場。雲嘉南風景管理處搭順風車，在北門井仔腳加碼推出「鹽田音樂會」，活動從29日到8月19日，每逢周5、6都有樂團表演，遊客暑假到濱海區一次感受音樂與美食饗宴。

「7寶宴」以七股產地直送「虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣」7樣海鮮為食材料理，是七股海鮮節的招牌活動，每桌5500元具備7種海鮮共10道菜色。每年都是暑假搶手的美食之旅，搶訂不到的網友還質疑黑箱作業。

今年「7寶宴」由黑琵食堂主廚陳振東操刀，較往年增加30桌，29日中午在七股鹽山場地席開120桌，12日網路開賣接受預訂。

活動另推出5梯次1日遊小旅行路線，每梯次限量40人，12日下午1時開放網路報名。

邁入第17年的摸文蛤體驗活動，每年動輒數千人擠爆七股魚塭，今年因六孔碼頭整修，活動從7月延至9月舉行，預計分4梯次舉行，每梯次3500人。

台南市長黃偉哲表示，七股海鮮節舉辦第13年，從第1年的20幾桌，增加130桌，證明大家喜愛七股海鮮的美味。期盼活動為地方帶來商機，遊客來台南體驗七股的美景與美食。

搶搭七股海鮮節活動招牌，雲嘉南風景管理處長陳煜川7日宣布29日下午6時將在北門區井仔腳推出「鹽田音樂會」，整場不搭舞台，在鹽田中架燈光舉辦音樂演奏，給遊客全新視覺感受。29日起至8月19日，每逢周5、周6登場，遊客到台南濱海區，除了大啖美食，還可免費感受音樂饗宴。