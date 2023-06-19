尹錫悅預定將在國際展覽局（BIE）於6月20至21日的兩天大會中發表談話，藉此宣揚韓國實力，增加舉辦世博會機會。總部位於巴黎的BIE，擁有決定誰可主辦世博的權力。

位於韓國東南部的第2大城釜山，將面對來勢洶洶的對手激烈競爭，像是沙烏地阿拉伯的首都利雅德、義大利首都羅馬，以及烏克蘭第3大都市奧德薩（Odesa）等。哪個都市可雀屏中選舉辦2030年世博會，11月將會揭曉。

至於20日，尹錫悅將與法國總統馬克宏會面。韓法兩位領導人上次會面，是在2022年6月時，北約峰會的場邊會議上，地點是在西班牙的首都馬德里。當時，韓法雙方同意擴大太空以及核能方面的合作。

到了22日，尹錫悅將前往越南進行3天國是訪問，並與一個由205位工商領袖所組成的訪問團陪同。同時，這也是尹錫悅上台後，人數最多的企業參訪團。自稱自己是韓國頭號推銷員的尹錫悅，從去年5月上任以來，就把企業交易與外交銷售，當成是出國訪問的核心項目。