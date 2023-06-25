戴資穎（中）收下2023台北羽球公開賽女單冠軍，賽後頒獎時和美籍華裔對手張蓓雯（左）、副總統賴清德（右）合照。（鄭任南攝）

在全場球迷沸騰的氣氛中，戴資穎保持平靜心情，努力在場為每一顆球追逐，2023台北羽球公開賽以5戰全勝、一局未失完美奪冠，賽後小戴坦言就是不預設結果、過程，只要決定參賽了，就是盡力打好每一場。

25日台北羽球公開賽女單決賽，戴資穎兩局比賽都遇過一些小考驗，不過都順利克服，順利收下對美籍華裔選首張蓓雯的8連勝，搶下2023台北羽球公開賽女單冠軍。

賽後小戴表示，遇到亂流的時候，主要是因為自己針對現場風向控制的問題，也還好及時順利克服，對於賽事等級比超級1000、750、500低的超級300系列，小戴每場都是全力以赴，也都30分鐘左右直落二輕鬆勝出，她說：「其實沒有因為賽事等級高低預設結果或過程，既然決定打這一站，就是好好比賽。」

成為賽史女單最多冠選手，戴資穎依然淡定，表示：「沒有特別的感覺，但很高興大家都來看球，從以前大約4強、決賽觀眾才比較多，到現在前幾天就有很多人，希望我退休後大家也還是一樣繼續為台灣選手加油、繼續關注羽球。」

戴資穎賽後丟球拍送給現場幸運球迷，她笑說：「之前台北賽我也有丟過，去年是忘了，離開球場後發現怎麼球拍還在，才想起來忘了現場就送球迷，所以最後辦抽獎活動。」

戴資穎在台灣球迷面前展現精彩技巧，拿下2023台北羽球公開賽女單冠軍。（鄭任南攝）