繼2019年之後，台灣隊再度在義大利舉辦的「第20屆拿波里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」奪得雙料獎項，除了國際組亞軍，並且在個人獎項也拿下亞軍。

「第20屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」（Campionato mondiale del Pizzaiuolo）義大利時間21日，在披薩的起源地拿坡里舉行頒獎，旗下擁有拿坡里披薩，三商巧福等連鎖速食品牌的三商餐飲集團内餐飲品牌「BANCO 窯烤 Pizza 自製生麵」主廚Sam（楊榮心），除了在著重個人技藝以生火腿為主角的「Pizza Frittata」項目比賽中獲得世界亞軍之外，也在著重團體合作的國際團體賽中獲得世界團體亞軍。這也是「BANCO 窯烤 Pizza 自製生麵」繼2019在義大利世界披薩職人錦標賽獲得世界團體冠軍後，第二次獲得國際獎項。

疫情解封後的披薩國際大賽，從全世界的15個國家，湧入600多名選手參賽，對台灣選手來説，已經超過3年沒看到如此多國際職業選手齊聚一堂，又是在非英語系國家，比賽當下的溝通不容易，當下的心情更是緊張充滿緊張以及焦慮。Sam表示。從台灣抵達義大利會場後，在自己不熟悉的環境下，準備比賽用的原料，除了要跟時間賽跑之外，臨場反應的能力也非常的重要。

Sam提到，爲了準備比賽中需要用到的食材，生火腿等，跑了幾趟當地的超市，由於當地食材以及設備跟台灣使用的有差異，有些地方是需要配合當地的限制，當場來做微調，從年輕時期在台灣厨房師徒式教育所培養出的臨場反應，幫了Sam非常大的忙，比方在著重個人技藝的「Pizza Frittata」項目裏，有些食材在設計上是需要在比賽前用烤箱先加熱，但現地要找到適合的烤箱是困難的，還好事先從台灣有帶來簡易設備，以及器材可派上用場，飯店房間的桌面轉身就變成Sam的臨時備料小厨房，做原料的準備。

即將邁入50歲的Sam表示，今年4月在台灣拿下冠軍之後，原本以爲這個或許就是職涯上最後一個有紀念的里程碑，所以當義大利會場主持人喊出台灣的時候，Sam還猶豫了一下，「想說自己的外文聽力是不是有問題，真的是我嗎？」Sam說，站上義大利的得獎舞臺雖然在微笑，但激動的心情是讓嘴角不停顫抖的。