一名45歲女子每天只吃兩餐，卻於2年內胖了15公斤，營養師分析其菜單發現，女子雖自稱吃很少，但其食物與飲料都是糖加上糖，導致體重直飆。由於過多的添加糖會增加糖尿病風險、是胰臟癌的重要致病因子，因此民眾要留心日常的添加糖攝取量。

營養師趙函穎在《健康2.0》表示，上述女子尋求營養諮詢時稱，自認平常吃很少、每天只吃2餐，且很少吃甜食，但卻莫名於2年內胖15公斤，於是她幫女子檢視每天食物內容，女子的菜單讓她嚇死了。

趙函穎表示，該女子稱每天吃兩餐，其中早餐沒吃，午餐為酸辣湯加水餃，下午會喝蜂蜜檸檬水與吃一點蘇打餅乾，晚上消夜則為鹽酥雞攤的食物。女子向趙函穎強調，她不點鹽酥雞肉，而吃豬血糕、甜不辣、芋粿巧。」此外，女子偶爾會點三分糖的奶蓋茶。

趙函穎表示，國健署建議國人添加糖每日攝取量為總熱量的10%以下，但市售手搖飲含糖量都相當高，例如一杯百香綠茶、金桔檸檬約為16顆方糖量，若以女子偶爾喝的奶蓋茶而言，奶蓋是添加起司再用鮮奶油，再加3分糖到5分糖，使得糖攝取量極高，熱量也暴高。

她並提醒，日常看到的鹹食也可能富含添加糖，例如義大利肉醬麵、肉羹肉燥飯、紅燒牛肉麵，以義大利肉麵麵而言，所添加的番茄醬就是一種高果糖的玉米糖漿，均是高糖食物的隱藏陷阱。