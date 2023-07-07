正所謂「健康就是財富」，一旦身體出問題，任何事情就無法順利完成，儘管今年下半年各行星都有逆行機會，不過星座塔羅專家小孟老師特別點名3星座健康運極佳，尤其是射手座的睡眠品質能獲得大幅改善，體能及精神狀態也相當不錯。

▍TOP3、水瓶座：運動健身

水瓶座下半年開始會更加注重健康問題，並且透過飲食和運動等方式來維持體態、提高身體的免疫力和抵抗力，也有機會探索新的健康方式，例如參加瑜伽、冥想等活動。

▍TOP2、雙子座：注重養身

雙子座下半年會圍繞在健康的事件當中，也許是朋友的關係，也可能是因為自己的健康，開始主動學習並了解健康知識和技能，像是積極參加健康講座，瞭解自己的身體狀況，並採取相應的健康措施。

▍TOP1、射手座：健康改善

射手座下半年的健康狀況會得到改善，尤其是在身體免疫力和抵抗力方面，有機會獲取一些新的健康方案或者生活方式，例如飲食、鍛煉或者放鬆技巧等，這些改變可能會帶來更好的體能和精神狀態，有助於提高睡眠品質。