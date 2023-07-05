戀愛是每個人的必修課程，喜歡一個人時，容易不停地想著對方，也會時常充滿著粉紅泡泡，《星座好朋友》運勢專欄分享，當12星座深陷在戀愛氛圍中，會出現以下3種行為舉止，像是情緒會因對方起伏，或是變得非常溫柔，還有很想和對方見面的念頭。

1、情緒起伏很大

●代表星座：巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、雙魚座

巨蟹座、雙魚座當戀愛時，心情就會跟著對方起起伏伏，任何一個小動作都可以影響到他們的情緒，這時就不要再懷疑，他們真的愛上對方了。處女座、天秤座有許多小劇場，當在意一個人時，對方的任何動作都會讓他們想很多，情緒也會不斷被對方影響。獅子座談戀愛時情緒會跟著對方大起大落，當對方和他們相處愉快時，他們便會開心一整天，而當看到對方和其他人有太多接觸，心裡氣到不行，也沒立場干預，甚至別人還會無故被他們兇。

2、態度變溫柔

●代表星座：雙子座、天蠍座、摩羯座

雙子座對所有人都很熱情，但是只有喜歡的人才會溫柔呵護，如果他們心裡總是想要對某人好，想好好照顧、保護對方，不用懷疑就是陷入戀愛中了。天蠍座、摩羯座一般來說對人都很冷淡，而且也非常理性，通常不相關的人，不會想要有過多接觸，當想對一個人好時，甚至表現得特別有耐性，絕對是因為對方在他們心中佔了重要位置。

3、經常想起對方

●代表星座：牡羊座、金牛座、射手座、水瓶座

牡羊座、射手座、水瓶座個性向來直來直往，一旦陷入戀愛，就會滿腦子都是對方，任何時候都想見到對方，當看到不錯的東西時，也會想跟對方分享，所以不用懷疑這就是愛情。金牛座對愛情是比較遲鈍的，他們所做的一切，其實對方都看在眼裡，但他們無法確定這是否為愛情。其實他們不是感性的人，若無時無刻都會想起對方，那就是很明顯的徵兆了。