一段感情走到盡頭，有些人會無法釋懷，甚至冀望有復合機會，但有些人則是一旦死心，就會果斷放手絕不回頭，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、獅子座、水瓶座非常絕情，分手後絕不吃回頭草，他們寧願忍痛離開對方，也不會藕斷絲連糾纏不清。

▍雙子座

雙子座個性多變，喜歡新鮮感。深入骨子裡的那種不安分感，以及對生活無止境的探索欲，讓他們難安於感情日漸平淡，若再加上感情本身有問題，就會萌生退意。

當一段感情讓他們失望到想分手的地步，雙子座的熱情早已降到冰點，不僅會灑脫放手，絕不留戀，而且傷口癒合速度快。比起一段已出現裂縫的感情，外面新奇事物更能吸引他們的心思，此時他們會十分理性，既然外面的繽紛世界能讓他們轉移注意力、治療情傷的話，又何必回頭再重蹈覆轍。

▍獅子座

獅子座很好強，常在現實與完美的落差間掙扎，當認定一個人時，就會掏心掏肺對伴侶好，丟棄所有原則，努力求得好結果。但當愛情的結果不如預期時，隱藏在無限柔情背後，那高傲不屑的一面就會被重新開啟。

自尊心一向是阻止獅子座回頭與舊愛復合的最大障礙，由於在愛情中給得太多，且期望太高，當美好的期許被推翻，只能分手告終時，自尊心就會逼著他們再也不回頭，寧願忍受失去的痛，也不願繼續在同一個人身上浪費時間。

▍水瓶座

水瓶座飄忽不定、愛自由的個性，難以愛上一個人，即使戀愛了，不代表就是認定，他們能精準的觀察推算感情的變化，算得非常長遠。

他們看似對感情特別灑脫，但其實不是因為他們無情無義，而是太過擅於觀察推理，能從相處的蛛絲馬跡中，及早察覺一段感情是否會有結局。一旦承認分手的事實，想讓他們再次回頭，非常困難，他們性格本來就難以安定，加上不善假裝的個性，只會驅動他們去追尋更好的人事物，留下頭也不回的背影。