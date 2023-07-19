有些人總是特別愛嘮叨，甚至會不停地在耳邊反覆提醒，而這一切都是因為喜歡對方才會有的表現，《摘星工廠》運勢專欄指出，水瓶座、雙魚座、天秤座當喜歡一個人時，會開啟嘮叨模式，其中雙魚座原本在和伴侶分享生活點滴，到最後卻演變成嘮叨。

▍水瓶座

水瓶座本身就不喜歡囉嗦，因為囉嗦代表麻煩、龜毛、不好相處，浪費時間，所以打心底就排斥，因此會留意變成愛嘮叨的人。在人前，水瓶座會要求自己少說廢話，少干涉別人，可是一旦碰上喜歡的人，會不知不覺想提醒一些事，本來只是提醒，但久了，同樣的事情不斷提醒就成了嘮叨。

▍雙魚座

雙魚座為人善良且非常熱心，總是樂於助人，不過他們會拿捏好分寸，不給別人過度關心，也深怕自己的好心成為別人的負擔。但在喜歡的人面前，他們就難以抑制愛嘮叨的一面，也會習慣性地對伴侶唉聲歎氣，不停的發牢騷，本來是分享生活點滴，但最後就演變成愛嘮叨的人。

▍天秤座

天秤座擅於社交，也懂得與他人保持和諧關係，但並不代表天秤座喜歡和別人說任何事情，他們仍然會跟許多人保持距離！況且，天秤座是極度挑選朋友的，被認定後才會透露自己的心事，對待喜歡的人更是如此，不僅會讓對方知道一切，更是會不停地在耳邊反覆的嘮叨，而這一切都是因為喜歡對方。