每個人對待愛情態度都不為相同，有些人喜歡用甜言蜜語來哄另一半開心，但有些人則是行動派，很少用口語來表達愛意，《星座好朋友》運勢專欄指出，射手座、摩羯座、金牛座、巨蟹座不常把愛掛在嘴上，而是會用關心與默默付出來表示，因此和他們交往多半能走得長久。

1、射手座

射手座不介意讓對方知道自己深愛著，不過他們從不會主動表達愛意，而是在生活中一點一滴的滲入到對方生活中，很多時候，射手座戀愛前給人花心的感覺，可是一旦愛上就是深情，不會輕易放棄，只是他們的愛總是難以啟齒，不常把愛掛在嘴邊，而是會無怨無悔的付出，並默默愛著對方。

2、摩羯座

摩羯座在感情中總是處於被動狀態，即使深愛對方，也不會主動表達愛意，只會默默愛著。而在感情中的他們，因為個性慢熱，所以有很長的觀察期，但也不會完全讓對方感覺不到愛意，或許不會把愛掛在嘴邊，但他們真心想跟對方在一起長久的態度，絕對勝過毫無行動的人。

3、金牛座

金牛座在感情中很慢熱，並不會一下子就敞開心房，即使發現自己動心了，也不會主動把感情顯露出來，常常擔心太多，只會把愛意放入到生活點滴中，並且無微不至照顧對方，雖然不會把愛掛在嘴邊，但實際行動往往真情流露，遠比甜言蜜語要來的真實和可靠，也可以愛得很非常長久。

4、巨蟹座

巨蟹座的感情需要充足的時間來驗證，因為他們不輕易愛上一個人，也不會一開始就相信任何人，可是一旦愛上了就能夠不離不棄。對巨蟹座來說，雖然敏感細膩的心思不輕易說出愛，不過對伴侶的關心和付出卻無法掩蓋，會隨著相處並逐漸發現他們付出了所有真心，還能感受到深情，比起甜言蜜語更讓人安心。